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В туалет в баночку и неделями не мыться: через что проходят больные COVID-19 в Запорожье

В туалет в баночку и неделями не мыться: через что проходят больные COVID-19 в Запорожье
Обновлено 21:56 Сегодня Телеграф

В то время как по Украине распространяется коронавирус, в Запорожье и Бердянске наблюдается реальная "катастрофа" и "бардак" с дефицитом мест для больных с COVID-19. Доходит даже до того, что пациентам приходится "ходить в баночку", потому, что на всех туалетов не хватает.

Об этом рассказал заведующий подстанцией скорой помощи в Хортицком районе Запорожья Анатолий Сидоренко, передает Обозреватель.

По его словам, "в Запорожье люди действительно лежат в коридорах", в то же время он отмечает, что отделения для пациентов с коронавирусом "забиты" не только в Запорожье, но и в других больших городах.

А тем временем, пациенты проходящие лечение часто жалуются, что в палатах холодно и "гуляет ветер, а о горячей воде даже нечего и спрашивать".

Со слов одной из пациенток, которая сейчас находится в инфекционном отделении бердянской больницы, люди, которые сейчас лечатся в больницах, болеют коронавирусом не менее 2 недель, в течении которых возможность помытся так и не появляется.

"Спартанские условия: белье постирал, как-то подсушил и надел на себя. Стыдно признаться, но даже в туалет сходить проблема", - говорит она, отмечая, что по словам врачей за сутки иногда поступают и по 30 новых пациентов.

Стоит напомнить, что в Житомирской городской больнице №1 "кислорода не хватает" для людей с коронавирусом, находящихся в реанимации.

Читайте также в материале "Телеграфа": Помощи больным с COVID-19 приходится ждать по несколько часов - львовянин потряс сеть своим рассказом.

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Все по теме:

Больница, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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