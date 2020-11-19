Почти 13,4 тыс. новых больных: в Украине рекордное число заболевших и умерших от коронавируса

В Украине продолжает ставить рекорды эпидемия коронавируса. Таким образом, по состоянию на утро 19 ноября, в стране зафиксировали 13 357 новых случаев COVID-19, а количество умерших составило 257.
Об этом сообщили в Телеграм-канале Коронавирус_инфо.
В частности, заболели 539 детей и 673 медработника.
За прошедшие сутки:
- госпитализировали - 1531 человек;
- умерли - 257;
- выздоровели - 7400 человек;
- произведено тестирований - 65402 (в частности методом ПЦР - 40585, методом ИФА - 24817).
С начала пандемии в Украине:
- заболели - 583 510 человек;
- выздоровели - 266 479 человек;
- летальних случаев - 10 369;
- проведено ПЦР-тестов - 4 062 868.
За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г.. Киев (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев - 55203 случаи;
- Винницкая область - 14 532 случая;
- Волынская область - 20 150 случаев;
- Днепропетровская область - 25 028 случаев;
- Донецкая область - 18 790 случаев;
- Житомирская область - 24 542 случая;
- Закарпатская область - 20 463 случая;
- Запорожская область - 21 481 случай;
- Ивано-Франковская область - 30 091 случай;
- Киевская область - 27 347 случаев;
- Кировоградская область - 3931 случай;
- Луганская область - 5385 случаев;
- Львовская область - 39 229 случаев;
- Николаевская область - 13 769 случаев;
- Одесская область - 35 440 случаев;
- Полтавская область - 16 935 случаев;
- Ровенская область - 26 442 случая;
- Сумская область - 20 124 случая;
- Тернопольская область - 24 552 случая;
- Харьковская область - 49 618 случаев;
- Херсонская область - 7946 случаев;
- Хмельницкая область - 24 485 случаев;
- Черкасская область - 15 759 случаев;
- Черновицкая область - 29 612 случаев;
- Черниговская область - 12 656 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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