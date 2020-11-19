Почти 13,4 тыс. новых больных: в Украине рекордное число заболевших и умерших от коронавируса

В Украине продолжает ставить рекорды эпидемия коронавируса. Таким образом, по состоянию на утро 19 ноября, в стране зафиксировали 13 357 новых случаев COVID-19, а количество умерших составило 257.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Коронавирус_инфо.

В частности, заболели 539 детей и 673 медработника.

За прошедшие сутки:

госпитализировали - 1531 человек;

умерли - 257;

выздоровели - 7400 человек;

произведено тестирований - 65402 (в частности методом ПЦР - 40585, методом ИФА - 24817).

С начала пандемии в Украине:

заболели - 583 510 человек;

выздоровели - 266 479 человек;

летальних случаев - 10 369;

проведено ПЦР-тестов - 4 062 868.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г.. Киев (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев - 55203 случаи;

Винницкая область - 14 532 случая;

Волынская область - 20 150 случаев;

Днепропетровская область - 25 028 случаев;

Донецкая область - 18 790 случаев;

Житомирская область - 24 542 случая;

Закарпатская область - 20 463 случая;

Запорожская область - 21 481 случай;

Ивано-Франковская область - 30 091 случай;

Киевская область - 27 347 случаев;

Кировоградская область - 3931 случай;

Луганская область - 5385 случаев;

Львовская область - 39 229 случаев;

Николаевская область - 13 769 случаев;

Одесская область - 35 440 случаев;

Полтавская область - 16 935 случаев;

Ровенская область - 26 442 случая;

Сумская область - 20 124 случая;

Тернопольская область - 24 552 случая;

Харьковская область - 49 618 случаев;

Херсонская область - 7946 случаев;

Хмельницкая область - 24 485 случаев;

Черкасская область - 15 759 случаев;

Черновицкая область - 29 612 случаев;

Черниговская область - 12 656 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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