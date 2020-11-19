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Почти 13,4 тыс. новых больных: в Украине рекордное число заболевших и умерших от коронавируса

Почти 13,4 тыс. новых больных: в Украине рекордное число заболевших и умерших от коронавируса
08:34 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Украине продолжает ставить рекорды эпидемия коронавируса. Таким образом, по состоянию на утро 19 ноября, в стране зафиксировали 13 357 новых случаев COVID-19, а количество умерших составило 257. 

Об этом сообщили в Телеграм-канале Коронавирус_инфо.

В частности, заболели 539 детей и 673 медработника.

За прошедшие сутки:

  • госпитализировали - 1531 человек;
  • умерли - 257;
  • выздоровели - 7400 человек;
  • произведено тестирований - 65402 (в частности методом ПЦР - 40585, методом ИФА - 24817).

С начала пандемии в Украине:

  • заболели - 583 510 человек;
  • выздоровели - 266 479 человек;
  • летальних случаев - 10 369;
  • проведено ПЦР-тестов - 4 062 868.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г.. Киев (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев - 55203 случаи;
  • Винницкая область - 14 532 случая;
  • Волынская область - 20 150 случаев;
  • Днепропетровская область - 25 028 случаев;
  • Донецкая область - 18 790 случаев;
  • Житомирская область - 24 542 случая;
  • Закарпатская область - 20 463 случая;
  • Запорожская область - 21 481 случай;
  • Ивано-Франковская область - 30 091 случай;
  • Киевская область - 27 347 случаев;
  • Кировоградская область - 3931 случай;
  • Луганская область - 5385 случаев;
  • Львовская область - 39 229 случаев;
  • Николаевская область - 13 769 случаев;
  • Одесская область - 35 440 случаев;
  • Полтавская область - 16 935 случаев;
  • Ровенская область - 26 442 случая;
  • Сумская область - 20 124 случая;
  • Тернопольская область - 24 552 случая;
  • Харьковская область - 49 618 случаев;
  • Херсонская область - 7946 случаев;
  • Хмельницкая область - 24 485 случаев;
  • Черкасская область - 15 759 случаев;
  • Черновицкая область - 29 612 случаев;
  • Черниговская область - 12 656 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Читайте также в материале "Телеграфа": Врач-анестезиолог обратился к гражданам, которые не верят в существование коронавирусной болезни.

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Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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