Зеленский боится Путина и не может сделать шаг: военный эксперт назвал лучший вариант для Украины на Донбассе

Президент Владимир Зеленский повторяет путь своего предшественника Петра Порошенко в вопросе прекращения конфликта на Донбассе.

Такое мнение в интервью «Телеграфу» озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

«Я так понимаю, что Петр Порошенко подписывал "минские соглашения" с уверенностью, что он их выполнять не будет и как-то сможет "вырулить". То же самое делает Зеленский», - отметил он.

При этом эксперт напомнил, что придя к власти Зеленский обещал быстро решить вопрос с Донбассом. Но позже он понял, что Кремль не собирается идти на компромиссы и не собирается отдавать Украине оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

«С другой стороны, мне кажется, что Зеленский боится Путина и поэтому не может сделать шаг в направлении поиска другой платформы или выхода из Минска», - говорит Жданов, отмечая, что в такой ситуации лучшим выходом для украинской власти будет замораживание конфликта на Донбассе.

Больше о будущем Донбасса и минских соглашениях читайте в материале: Украина может повторить путь Армении - ее судьбу решат другие государства, - Олег Жданов.