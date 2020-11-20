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Ресторатор Дмитрий Борисов станет папой в седьмой раз

Ресторатор Дмитрий Борисов станет папой в седьмой раз
16:09 Сегодня Телеграф

Вчера супруга известного ресторатора Дмитрия Борисова Елена на своей странице в Фейсбук заинтриговала подписчиков, выложив фото 2016 года, на котором она позирует в положении в кругу семьи. Подпись была с намеком: "Каждый год у нас с Дмитрием Борисовым все стабильно".

А уже сегодня она призналась журналистам, что уже в январе у Борисовых родится малыш.

 

Карантин выходного дня - это вызов, на который у бизнеса нет ответа, - ресторатор Дмитрий Борисов

Отметим, что сейчас пара воспитывает шестерых детей: 5 сыновей и дочку.

Напомним, на днях известная телеведущая Василиса Фролова сообщила, что ждет ребенка.

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Все по теме:

Дети, Беременность, Дмитрий Борисов, Елена Борисова.

Автор:

Телеграф
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