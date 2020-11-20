Ресторатор Дмитрий Борисов станет папой в седьмой раз

Вчера супруга известного ресторатора Дмитрия Борисова Елена на своей странице в Фейсбук заинтриговала подписчиков, выложив фото 2016 года, на котором она позирует в положении в кругу семьи. Подпись была с намеком: "Каждый год у нас с Дмитрием Борисовым все стабильно".