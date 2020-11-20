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Неконтролируемая вспышка COVID-19: ученые посчитали, сколько украинцев умрет от коронавируса до конца года

Неконтролируемая вспышка COVID-19: ученые посчитали, сколько украинцев умрет от коронавируса до конца года
Обновлено 18:36 Сегодня Телеграф Фото: chernigov.org

Запорожская, Сумская, Киевская, Волынская, Ровенская, Ивано-Франковская, Житомирская, Хмельницкая, Черновицкая области и город Киев по состоянию на 19 ноября находились в зоне неконтролируемой вспышки COVID-19. Еще на прошлой неделе таких областей было лишь пять. 

Об этом свидетельствуют данные Киевской школы экономики (KSE). 

За последнюю неделю коэффициент выявления новых случаев в Украине ухудшался на 1% ежедневно, что ставит нашу страну на вторую строчку по этому показателю среди стран Европы. Худшая ситуация с этим лишь у Польши, сказано в сообщении.  

"Каждая третья больница первой волны (152) остается критически заполнена больными COVID-19. В 89 больницах кровати, отведенные для пациентов с COVID-19, заполнены на 100%. Еще 97 - сильно перегружены. Половина больниц - в зоне относительной безопасности", - отмечают аналитики KSE.

По их данным, несмотря на постоянное выделение новых коек, критическая ситуация держится вторую неделю. 

Полевые госпитали тоже проблему не решат, так как их задача либо изолировать больных с легким и средним течением болезни, либо принимать пациентов, идущих на поправку. По данным KSE, в Украине не хватает именно реанимационных коек с "кислородом" или мест в интенсивной терапии с аппаратами ИВЛ. 

Следуя из этого, аналитики предположили, что в Украине от коронавируса умрут от 17 до 33 тысяч человек до конца этого года. 

В KSE дали три сценария развития ситуации: 

"Зеленый" сценарий предусматривает 17 тысяч смертей. Он возможен в случае немедленного введения локдауна по всей территории Украины.

Согласно "желтому" сценарию, карантин выходного дня будет работать. В таком случае до конца года, согласно прогнозу, умрут 26 тысяч человек. 

Если же карантин выходного дня не сработает, то Украине придется готовится к "черному" сценарию, согласно которому до конца года умрут 33 тысячи человек. 

Аналитики ожидают, что с наибольшей нагрузкой украинские больницы столкнутся в декабре 2020 года. 

Отметим, что по состоянию на 20 ноября в Украине от COVID-19 умерло 10,6 тысяч человек. 

Напомним, с 21 ноября украинцев начнут штрафовать за несоблюдение масочного режима в общественных местах. 

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Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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