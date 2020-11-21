В Украине второй день подряд более 14,5 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

В Украине продолжает активно распространяться COVID-19. Всего в стране уже 612 665 случаев коронавируса. Вторые сутки подряд в стране обнаружили свыше 14,5 тысяч новых случаев.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

"14 580 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 21 ноября 2020 года. В частности, заболели 610 детей и 590 медработников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки:

госпитализированы - 1 761 человек;

летальных случаев - 215;

выздоровели - 77 989 человек;

сделано тестов за сутки - 71 949 (методом ПЦР - 45 508, методом ИФА - 71 949).

В Минздраве поведали, что общее число жертв COVID-19 в Украине составило 10 813. Смогли преодолеть заболевание 282 313 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1342), г. Киев (1213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.