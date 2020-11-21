Всем места не хватит: сколько коек для пациентов с Covid-19 осталось в больницах Украины

Больничные койки для пациентов с COVID-19 в Украине, заполнены более чем на 70% уже в двух областях.

Такие данные опубликовал на сайте Минздрав.

Самыми загруженными являются больницы в Полтавской (73,9%) и Черкасской (70,2%) областях. Также высокий показатель загруженности наблюдается в Запорожской (63,4%), Черновицкой (60,2%) и Черниговской (63,1%) областях.

Всего в Украине введено уже 53 445 больничных коек для COVID-19.

Согласно данным Минздрава, в Украине нет ни одного региона, готового к ослаблению карантина. Во всех регионах превышен показатель заболеваемости коронавирусом.

По состоянию на 21 ноября в Украине этот показатель составляет 424,7 при норме в 40. Самая сложная ситуация сложилась в Сумской области - 727,2.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 14 580 человек - это новый антирекорд для страны.