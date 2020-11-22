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Появились хорошие новости о ситуации с коронавирусом в регионах Украины

Появились хорошие новости о ситуации с коронавирусом в регионах Украины
Обновлено 09:44 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В воскресенье, 22 ноября, ни одна область Украины не поставила рекорд COVID-19 за сутки, хотя ранее и на выходных фиксировались максимальные числа новых случаев и жертв коронавируса.

Об этом гласят данные системы мониторинга распространения COVID-19, который осуществляет СНБО.

Приблизились к антирекорду, но не побили его пять областей.

По числу заражений:

  • Киевская ( сегодня 1199, текущий антирекорд 1391)

  • Кировоградская (116 - 121)

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К рекорду по смертности приблизилась Черниговская область. Сегодня, как и 18 ноября, в области умер от коронавируса умер один человек.

Почти достигла рекорда и по смертности, и по заражениями Ивано-Франковская область:

  • По числу заражений сегодня 554, антирекорд 621

  • По числу смертей сегодня 8, так же как и 20 ноября

Отметим, что учитывая прежние тенденции, новое резкое увеличение числа случаев ожидается утром во вторник, 24 ноября.

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Напомним, COVID-19 продолжает распространяться по Украине. Общее число случаев коронавируса составило 624 744. По сравнению с предыдущими сутками прирост заболевания немного снизился - до 12 тысяч случаев.

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Все по теме:

Украина, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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