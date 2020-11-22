Появились хорошие новости о ситуации с коронавирусом в регионах Украины

В воскресенье, 22 ноября, ни одна область Украины не поставила рекорд COVID-19 за сутки, хотя ранее и на выходных фиксировались максимальные числа новых случаев и жертв коронавируса.
Об этом гласят данные системы мониторинга распространения COVID-19, который осуществляет СНБО.
Приблизились к антирекорду, но не побили его пять областей.
По числу заражений:
Киевская ( сегодня 1199, текущий антирекорд 1391)
Кировоградская (116 - 121)
К рекорду по смертности приблизилась Черниговская область. Сегодня, как и 18 ноября, в области умер от коронавируса умер один человек.
Почти достигла рекорда и по смертности, и по заражениями Ивано-Франковская область:
По числу заражений сегодня 554, антирекорд 621
По числу смертей сегодня 8, так же как и 20 ноября
Отметим, что учитывая прежние тенденции, новое резкое увеличение числа случаев ожидается утром во вторник, 24 ноября.
Напомним, COVID-19 продолжает распространяться по Украине. Общее число случаев коронавируса составило 624 744. По сравнению с предыдущими сутками прирост заболевания немного снизился - до 12 тысяч случаев.