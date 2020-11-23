Где купить пульсоксиметр в Украине и как пользоваться им при COVID-19

На фоне свирепствующей пандемии коронавируса, украинцы все чаще задают вопросы связанные с медицинским оборудованием, например, где купить кислородный концентратор. Высоким спросом пользуется не только спецтехника, но и простые приборы, которые должны быть в аптечке каждого ответственного человека, будь-то термометры или тонометры.

Все чаще в медиапространстве начинают появляться советы врачей о том, что в хозяйстве также стоит обзавестись еще одним прибором - пульсоксиметром.

Пульсоксиметр - устройство неинвазивного измерения уровня кислорода в крови, выглядящее как клипса, которую надевают на палец руки или ноги и, реже, на мочку уха.

Вне зависимости от дизайна и дополнительного функционала, это устройство имеет прежде всего две функции - измерять концентрацию кислорода в крови и отслеживать ритм сердцебиения. Именно эти два параметра являются основными индикаторами того, нуждается ли человек в госпитализации.

Правила пользования пульсоксиметром просты: надеть устройство на последнюю фалангу пальца, сесть ровно, дышать спокойно и убрать от себя источники яркого света. Также женщинам советуется снять лак с ногтя (или зажимать боковые поверхности фаланги пальца).

В украинских магазинах пульсоксиметр купить можно по цене от 350 до 1300 гривен.

Встречаются и более дорогие модели. Однако широкий разброс цен не обязательно указывает на точность измерения или качество продукта, но и на наличие дополнительных функций, например встроенной памяти, Bluetooth или USB-порта.

Пульсоксиметр, равно как и множество других товаров, можно найти и на китайском рынке. В среднем устройство оттуда обойдется дешевле, но при заказе стоит учесть, что посылки из Китая идут намного дольше, чем из отечественных магазинов.

Как сообщалось ранее, на утро 23 ноября в Украине зафиксировали почти 11 тысяч новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.