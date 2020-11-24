Ляшко объяснил украинцам, как решать сложности со сдачей тестов на коронавирус

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что делать украинцам, если им отказывают в тестировании на COVID-19 в лаборатории.

Об этом стало известно с поста Главсанврача в Facebook.

"Не ждите дома с симптомами по 5-10 дней! При первых признаках ОРВИ обращайтесь к врачу и информируйте его о своем состоянии здоровья. В случае отказа в проведении тестирования, обращайтесь на горячую линию: 0800 60 20 19 для фиксации и дальнейшего реагирования на такие случаи!", - сказал в своем видеообращении Виктор Ляшко.

По его словам, тестирование методом ПЦР остается основным для лабораторной диагностики коронавируса.

Отметим, в Украине по состоянию на утро 24 ноября подтвердили 12 287 новых случаев COVID-19.

Напомним, ранее стало известно, что Украина, благодаря программе COVAX, сможет получить вакцину от коронавирусной болезни не раньше мая-июня 2021.