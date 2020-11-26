Больше 15 тысяч новых больных: в Украине рекордное число заболевших коронавирусом

По состоянию на утро 26 ноября в Украине было зафиксировано рекордные 15 331 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов в Фейсбук.

В частности, заболели 659 детей и 606 медработников.

Стоит отметить, что прошлый антирекорд по количеству заражений был поставлен 21 ноября, тогда за сутки зафиксировали 14 580 случаев коронавируса.

Таким образом за прошедшие сутки:

госпитализировали - 1955 человек;

умерло - 225;

выздоровело - 9617 человек;

проведено тестирований за сутки - 76911 (в частности, методом ПЦР - 49323, методом ИФА - 27588).

За все время пандемии в Украине:

заболели - 677 189 человек;

выздоровели - 317 395 человек;

летальных случаев - 11 717;

проведено ПЦР-тестов - 4 373 786.

За прошедшие 24 часа, наибольшее количество случаев коронавируса зарегистрировано в г.. Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев - 64019 случаев;

Винницкая обл. - 16 370 случаев;

Волынская обл. -22 906 случаев;

Днепропетровская обл. - 33 115 случаев;

Донецкая обл. - 21344 случаи;

Житомирская обл. - 27 926 случаев;

Закарпатская обл. - 22 425 случаев;

Запорожская обл. - 27 226 случаев;

Ивано-Франковская обл. - 34 045 случаев;

Киевская обл. - 34 241 случай;

Кировоградская обл. - 4706 случаев;

Луганская обл. - 5925 случаев;

Львовская обл. - 43 611 случаев;

Николаевская обл. - 16 731 случай;

Одесская обл. - 40 535 случаев;

Полтавская обл. - 20 204 случая;

Ровенская обл. - 29 320 случаев;

Сумская обл. - 25 662 случая;

Тернопольская обл. - 26 752 случая;

Харьковская обл. - 53 433 случая;

Херсонская обл. - 9345 случаев;

Хмельницкая обл. - 27703 случаи;

Черкасская обл. - 20 668 случаев;

Черновицкая обл. - 32492 случаи;

Черниговская обл. - 16 485 случаев.

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