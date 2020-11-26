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Больше 15 тысяч новых больных: в Украине рекордное число заболевших коронавирусом

Больше 15 тысяч новых больных: в Украине рекордное число заболевших коронавирусом
08:29 Сегодня Телеграф Фото: twitter

По состоянию на утро 26 ноября в Украине  было зафиксировано рекордные 15 331 новых случаев COVID-19.  

Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов в Фейсбук.

В частности, заболели 659 детей и 606 медработников.

Стоит отметить, что прошлый антирекорд по количеству заражений был поставлен 21 ноября, тогда за сутки зафиксировали 14 580 случаев коронавируса.

Таким образом за прошедшие сутки:

  • госпитализировали - 1955 человек;
  • умерло - 225;
  • выздоровело - 9617 человек;
  • проведено тестирований за сутки - 76911 (в частности, методом ПЦР - 49323, методом ИФА - 27588).

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 677 189 человек;
  • выздоровели - 317 395 человек;
  • летальных случаев - 11 717;
  • проведено ПЦР-тестов - 4 373 786.

За прошедшие 24 часа, наибольшее количество случаев коронавируса зарегистрировано в г.. Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев - 64019 случаев;
  • Винницкая обл. - 16 370 случаев;
  • Волынская обл. -22 906 случаев;
  • Днепропетровская обл. - 33 115 случаев;
  • Донецкая обл. - 21344 случаи;
  • Житомирская обл. - 27 926 случаев;
  • Закарпатская обл. - 22 425 случаев;
  • Запорожская обл. - 27 226 случаев;
  • Ивано-Франковская обл. - 34 045 случаев;
  • Киевская обл. - 34 241 случай;
  • Кировоградская обл. - 4706 случаев;
  • Луганская обл. - 5925 случаев;
  • Львовская обл. - 43 611 случаев;
  • Николаевская обл. - 16 731 случай;
  • Одесская обл. - 40 535 случаев;
  • Полтавская обл. - 20 204 случая;
  • Ровенская обл. - 29 320 случаев;
  • Сумская обл. - 25 662 случая;
  • Тернопольская обл. - 26 752 случая;
  • Харьковская обл. - 53 433 случая;
  • Херсонская обл. - 9345 случаев;
  • Хмельницкая обл. - 27703 случаи;
  • Черкасская обл. - 20 668 случаев;
  • Черновицкая обл. - 32492 случаи;
  • Черниговская обл. - 16 485 случаев.

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Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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