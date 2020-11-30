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Коронавирус «помолодел»: врач указал на тревожную тенденцию в Украине

Коронавирус «помолодел»: врач указал на тревожную тенденцию в Украине
05:34 Сегодня Телеграф

В Украине коронавирусом COVID-19 болеют все больше молодых людей. По состоянию на ноябрь, то половина людей с тяжелым течением COVID-19 -   люди молодого возраста.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" президент Ассоциации анестезиологов Украины, врач Сергей Дубров.

"По собственному опыту могу сказать, что в августе-сентябре в отделении интенсивной терапии в больнице, в которой работаю я, не было ни одного больного моложе 70 лет. Это были больные 70+ с тяжелой сопутствующей хронической патологией. Если говорить об октябре-ноябре, то 50 на 50 - есть пациенты 29, 35, 40, 44 года. Половина людей с тяжелым течением COVID-19 - это действительно люди молодого возраста", - ответил на вопрос, люди какой возрастной категории болеют чаще.

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Дубров также объяснил, продолжают ли быть заразными люди, у которых после двух недель болезни показывает положительный тест.

"Вообще ученые говорят, что человек является заразным 8-10 дней с момента манифестации болезни - от первых клинических проявлений заболевания. А если через 2-3 недели положительный тест, это говорит не о контагиозности, то есть опасности этого человека для окружающих, а говорит о наличии в организме фрагментов РНК-вируса, который и дает положительный тест", - рассказал врач.

Напомним, что ранее украинский врач-анестезиолог рассказал о том, как протекает коронавирусная болезнь у пациентов с тяжелым течением, и что они чувствуют в случае резкого ухудшения состояния.

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Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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