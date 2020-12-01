В Киеве и Львовской области резко увеличилось число летальных случаев от COVID-19

COVID-19 продолжает распространяться по Украине. Общее число случаев коронавируса составило 745 123. По сравнению с предыдущими сутками прирост заболевания значительно увеличился - до 12 тысяч случаев.

В некоторых областях Украины значительно ухудшилась ситуация с COVID-19.

В частности в столице, городе Киев, прирост заболеваемости подскочил с 1 460 до 1 799 новых случаев. Кроме того, значительно увеличилось число летальных случаев с 13 до 31 жертвы заболевания.

На втором месте по числу летальных случаев за сутки Полтавская область, в которой зафиксировали 24 погибших от коронавируса, что на 17 случаев больше, чем 30 ноября.

Также число летальный случаев резко возросло во Львовской области. За прошедшие сутки зафиксировали 20 летальных случаев, что на 10 больше, чем днем ранее.

Но есть и хорошие новости. Начиная с 22 ноября в Черниговской области перестали фиксировать смерти от COVID-19, а в Николаевской области только один летальный случай.