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В Киеве и Львовской области резко увеличилось число летальных случаев от COVID-19

В Киеве и Львовской области резко увеличилось число летальных случаев от COVID-19
09:07 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

COVID-19 продолжает распространяться по Украине. Общее число случаев коронавируса составило 745 123. По сравнению с предыдущими сутками прирост заболевания значительно увеличился - до 12 тысяч случаев.

В некоторых областях Украины значительно ухудшилась ситуация с COVID-19.

В частности в столице, городе Киев, прирост заболеваемости подскочил с 1 460 до 1 799 новых случаев. Кроме того, значительно увеличилось число летальных случаев с 13 до 31 жертвы заболевания.

На втором месте по числу летальных случаев за сутки Полтавская область, в которой зафиксировали 24 погибших от коронавируса, что на 17 случаев больше, чем 30 ноября.

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Также число летальный случаев резко возросло во Львовской области. За прошедшие сутки зафиксировали 20 летальных случаев, что на 10 больше, чем днем ранее.

Но есть и хорошие новости. Начиная с 22 ноября в Черниговской области перестали фиксировать смерти от COVID-19, а в Николаевской области только один летальный случай.

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Все по теме:

Украина, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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