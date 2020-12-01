Патологоанатом подробно рассказала, что происходит с легкими после поражения COVID-19

Врачи вынуждены использовать пульс-терапию при лечении COVID-19 и таким образом снижать иммунитет, чтобы сохранить легкие человека.

Об этом рассказала врач-патологоанатом Львовского областного патологоанатомического бюро Алина Колесник в комментарии "Фактам".

По словам специалиста, человеческий организм содержит в себе органы, которые при поражении замещаются соединительной тканью. "Например, если сильно порезаться, то со временем образуется рубец. То же происходит с легочной тканью, когда ее поражает коронавирус", - рассказала врач.

Она объяснила, что воспаление легких является ответом на повреждение.

"Легкие пытаются обновиться, но это происходит очень интенсивно, рубцов появляется слишком много, поэтому возникает фиброз и легкие больше не способны выполнять свою функцию. То есть легкие, пытаясь спастись, в какой-то момент начинают уничтожать сами себя", - поведала она.

Таким образом, стает понятно, зачем больным коронавирусом дают пульс-терапию, снижающую иммунитет.

"Это для того, чтобы легкие не обновляли себя так интенсивно. Потому что острый респираторный дистресс-синдром и фиброз, которые почти всегда видят патологоанатомы при вскрытии людей, в зависимости от того, когда они умерли, — это последствия уже не столько вируса, сколько борьбы организма", - говорит Колесник.