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От 700 гривен и выше: сколько стоит пройти тест на COVID-19 в Киеве (инфографика)

От 700 гривен и выше: сколько стоит пройти тест на COVID-19 в Киеве (инфографика)
Обновлено 14:39 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В связи с пандемией коронавируса в Украине множеству людей понадобилось проходить тесты на COVID-19. Но сколько же стоит пройти ПЦР-тест в лабораториях столицы?

Об этом рассказали в Телеграм-канале "Коронавирус в цифрах".

Стоит отметить, что пандемия в 2020 году сделала рынок лабораторного тестирования одним из самых растущих в Украине и мире.

Сейчас сделать тест на COVID-19 можно во многих лабораториях Киева. По данным компании Pro-Consulting, стоимость ПЦР-тестирования в обычном порядке стартует от 700 грн. Цены на срочный тест стартуют от 1300 грн.

Расценки и сроки на обычный COVID-тест в лабораториях столицы:

  • "Синево" - 1-2 дня, 990 грн,
  • "Дила" - 24 часа, 1480 грн,
  • "МедЛаб" - 48 часов, 1600 грн,
  • "Днипролаб" - 28-48 часов, 1200 грн,
  • "Эскулаб" - 72 часа, 850 грн,
  • "ДНК-Лаборатория" - 24 часа, 700 грн,
  • Медцентр "Савон" - 24 часа, 1200 грн,
  • "Борис" - 48 часов, 1800 грн,
  • "IntoSana" - 36 часов, 1200 грн,
  • "Diagen" - 36 часов, 1100 грн,
  • "Adonis" - 48 часов, 970 грн,
  • Клинника "Медиком" - 72 часа, 1920 грн,
  • "Добробут" - 48 часов, 1825 грн,
  • Лаборатория "CSD" - 24 часа, 1500 грн.

Расценки и сроки на срочный COVID-тест:

  • "Дила" - до 12 часов, 1800 грн,
  • "Эскулаб" - 24 часа, 1300 грн,
  • "IntoSana" - 18 часов, 2500 грн,
  • "Diagen" - 18 часов, 1375 грн,
  • "Adonis" - 1 день, 1300 грн.

Читайте также в материале "Телеграфа": Как карантин выходного дня повлиял на экономику Украины? - в Нацбанке дали ответ.

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Все по теме:

Киев, Украина, Лаборатория, Коронавирус, ПЦР-тест.

Автор:

Телеграф
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