От 700 гривен и выше: сколько стоит пройти тест на COVID-19 в Киеве (инфографика)

В связи с пандемией коронавируса в Украине множеству людей понадобилось проходить тесты на COVID-19. Но сколько же стоит пройти ПЦР-тест в лабораториях столицы?
Об этом рассказали в Телеграм-канале "Коронавирус в цифрах".
Стоит отметить, что пандемия в 2020 году сделала рынок лабораторного тестирования одним из самых растущих в Украине и мире.
Сейчас сделать тест на COVID-19 можно во многих лабораториях Киева. По данным компании Pro-Consulting, стоимость ПЦР-тестирования в обычном порядке стартует от 700 грн. Цены на срочный тест стартуют от 1300 грн.
Расценки и сроки на обычный COVID-тест в лабораториях столицы:
Расценки и сроки на срочный COVID-тест:
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