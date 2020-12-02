Почти 13,9 тысяч выздоровевших: Украина наконец поставила хороший рекорд COVID-19

На 2 декабря, за сутки добавился 13141 новый случай коронавирусной болезни. В то же время, за прошедшие сутки выздоровело больше украинцев, чем заболело.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.

Наибольшее количество инфицированных зафиксировали в г. Киев (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.

Также за сутки госпитализировали 1447 человека. Всего по Украине умерло 169 больных COVID-19, выздоровели 13882 человека.

Стоит отметить, что такого числа выздоровевших в Украине еще не было. Это - рекорд.

Напомним, по состоянию на утро 1 декабря в Украине продолжает распространяться коварный коронавирус. Таким образом за прошедшие 24 часа в стране обнаружили 12 498 новых случаев COVID. В то же время, страшное заболевание за сутки смогли побороть более 10 тыс украинцев.