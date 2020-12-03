В Украине подскочила смертность от коронавируса, но есть и хорошие новости

В четверг, 3 декабря, Украина побила суточный рекорд смертности от коронавируса COVID-19 за последние две недели. В то же время второй день подряд в стране фиксируют рекордные показатели выздоровления больных.

Соответствующую статистику на своей странице в Фейсбук опубликовал министр здравоохранения Максим Степанов.

Отмечается, что за прошлые сутки ситуация с коронавирусом в Украине выглядит таким образом:

заразилось 14 496 человек (вчера было 13 141);

(вчера было 13 141); умерло 243 больных (накануне зафиксировали 169 летальных случаев);

(накануне зафиксировали 169 летальных случаев); выздоровели 15 372 украинца (вчера было рекордные 13 882 случая).

В числе новых случаев заражения 745 детей и 614 медиков.

Тем временем, хотя не может не радовать стремительный рост случаев успешного лечения COVID-19 в Украине, за минувшие сутки поставили рекордный показатель смертности за две недели.

Большее число летальных случаев от коронавируса за последнее время было зафиксировано 19 ноября. Тогда за сутки умерли 257 человек, что на 14 больше сегодняшнего показателя.

Напомним, ранее стало известно, что почти половина жителей Украины отказались бы от вакцины против коронавируса даже бесплатно.