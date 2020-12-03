Сразу в 15 регионах Украины побили рекорды коронавируса за сутки

В четверг, 3 декабря, коронавирус COVID-19 поставил рекорды по случаям смерти и выздоровления в Украине, - в 15 регионах также зафиксировали локальные рекорды.
Их можно увидеть в свежей статистике СНБО за сутки.
Больше всего случаев коронавируса за сутки в Украине установили: Киев (1 364), Запорожская (1 060), Одесская (935), Киевская (924) и Харьковская (906) области.
Но интересны и локальные рекорды, которые показывают динамику коронавируса внутри региона.
Так, сразу четыре области Украины побили собственные рекорды новых случаев заражения за последние 10 дней:
Еще пять регионов сегодня установили рекордные показатели смертности за 10 дней:
Однако, есть в Украине и позитивные рекорды. Так, еще 11 областей 3 декабря продемонстрировали максимальное число выздоровевших пациентов за последнее время.
Такие рекорды установили Киев, Киевская, Одесская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Хмельницкая, Волынская, Черкасская, Донецкая, Полтавская, Николаевская, Винницкая области.
Напомним, ранее мы писали, от чего зависит введение локдауна в Украине.