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Четверг, 03.12.2020
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Сразу в 15 регионах Украины побили рекорды коронавируса за сутки

Сразу в 15 регионах Украины побили рекорды коронавируса за сутки
09:19 Сегодня Телеграф

В четверг, 3 декабря, коронавирус COVID-19 поставил рекорды по случаям смерти и выздоровления в Украине, - в 15 регионах также зафиксировали локальные рекорды.

Их можно увидеть в свежей статистике СНБО за сутки.

Больше всего случаев коронавируса за сутки в Украине установили: Киев (1 364), Запорожская (1 060), Одесская (935), Киевская (924) и Харьковская (906) области.

Но интересны и локальные рекорды, которые показывают динамику коронавируса внутри региона.

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Так, сразу четыре области Украины побили собственные рекорды новых случаев заражения за последние 10 дней:

  • Харьковская (906 новых случаев после 895);
  • Хмельницкая (715 после максимум 647);
  • Херсонская (428 после 288);
  • Луганская (143 после 136).

Еще пять регионов сегодня установили рекордные показатели смертности за 10 дней:

  • Донецкая (21 смерть после максимум 11 летальных случаев);
  • Одесская (16 после максимум 12);
  • Киевская (16 после 15);
  • Ивано-Франковская (16 после 11);
  • Житомирская (12 после 11).

Однако, есть в Украине и позитивные рекорды. Так, еще 11 областей 3 декабря продемонстрировали максимальное число выздоровевших пациентов за последнее время.

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Такие рекорды установили Киев, Киевская, Одесская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Хмельницкая, Волынская, Черкасская, Донецкая, Полтавская, Николаевская, Винницкая области.

Напомним, ранее мы писали, от чего зависит введение локдауна в Украине.

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Все по теме:

Украина, Смертность, Статистика, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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