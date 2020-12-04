В каких областях чаще всего умирают от COVID-19

В связи с распространением коронавируса в Украине во многих областях все больше людей заражаются и умирают от COVID-19.
Так, "Телеграф" собрал топ областей по заболеваемости и смертности в Украине, по данным СНБО.
Топ областей по количеству новых случаев коронавируса за прошедшие 24 часа:
Топ областей по количеству умерших за сутки:
В то же время, с начала пандемии наибольшее количество случаев коронавируса зафиксировали в:
Стоит напомнить, что ранее замминистра здравоохранения Ирина Микичак назвала области, в которых наблюдается дефицит "кислорода" для больных коронавирусом.
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