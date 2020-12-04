В каких областях чаще всего умирают от COVID-19

В связи с распространением коронавируса в Украине во многих областях все больше людей заражаются и умирают от COVID-19.

Так, "Телеграф" собрал топ областей по заболеваемости и смертности в Украине, по данным СНБО.

Топ областей по количеству новых случаев коронавируса за прошедшие 24 часа:

Киев - 1374,

Днепропетровская область - 1258,

Одесская область - 1211,

Запорожская область - 1106,

Киевская область - 988,

Сумская область - 896.

Топ областей по количеству умерших за сутки:

Днепропетровская область - 34,

Киев - 26,

Одесская область - 20,

Львовская область - 24,

Сумская область - 17.

В то же время, с начала пандемии наибольшее количество случаев коронавируса зафиксировали в:

Киеве - 76 750,

Харьковской области - 58 030,

Одесской области - 49 131.

Стоит напомнить, что ранее замминистра здравоохранения Ирина Микичак назвала области, в которых наблюдается дефицит "кислорода" для больных коронавирусом.

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