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"Степанова – в отставку! Пока ситуацию еще можно исправить", - Мулык

"Степанова – в отставку! Пока ситуацию еще можно исправить", - Мулык
14:21 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Украине фактически провалена борьба с пандемией коронавируса, за что министр здравоохранения Максим Степанов должен понести политическую ответственность.

Такое мнение высказал Владислав Мулык на своей страничке в Facebook.

"Кто там временные? Слазь!"(с)

"г.Степанова – в отставку!

Немедленно.

Пока ситуацию еще можно исправить.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не собирается уходить в отставку.

А зря, потому как работа Степанова просто провальная. Страна не подготовилась ко второй волне коронавируса, количество заболевших растет с каждым днем и перевалило за 15 тысяч/сутки, а министр не удосужился обнародовать какой-либо план борьбы с пандемией. Тогда зачем нам такой министр, который ведет страну к пропасти?

Министерство здравоохранения за этот год не закупало аппараты ИВЛ, КТ и кислородные станции, а просто передало деньги, выделенные на борьбу с вирусом, на дороги. Это преступное решение, которое должны расследовать правоохранительные органы. И если бы Степанов был адекватным министром, он бы выразил протест и ушел с поста еще летом. Но нет, он своим молчанием одобрил эту преступную халатность правительства.

Все, чем может похвастаться Степанов – это увеличение количества ПЦР тестов. Но происходит это благодаря увеличению мощностей частных лабораторий, за что украинцы платят из своего кармана – по 1-1,5 тыс. за тест. То есть, Минздрав просто развивает частный медицинский бизнес. А где лечить украинцев, если госпитали в ужасном состоянии и там не хватает койкомест?

Ну а ситуация с карантином – это вообще ниже дна. С подачи Степанова был введен локдаун выходного дня, а потом министр выходит и говорит – да он вообще был бессмысленным. Так может Степанов из своего кармана пусть компенсирует убытки тысяч украинцев, которые те понесли из-за идиотских недокарантинов? Кто ответит за этот непрофессионализм?

Опять никто?

Так пусть Степанов!)".

Владислав Мулык

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Украина, Минздрав, Максим Степанов.

Автор:

Телеграф
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