В Украине упрощают регистрацию вакцины от коронавируса: это настораживает, считают эксперты

2 декабря комитет Верховной Рады дал рекомендацию поддержать законопроект №4314, что, по мнению авторов, даст возможность уменьшить сроки утверждения клинических испытаний и регистрации средств для борьбы с коронавирусом. Однако по мнению экспертов, его принятие чревато наплывом лекарств непонятного происхождения.

Об этом пишет KLYMENKO TIME.

Отмечается, что в Украине действует следующий процесс регистрации медпрепаратов:

в Госцентр при Минздраве поступает заявка;

проводятся клинические испытания;

если препарат оказался безопасным, то его регистрируют.

После этого проводят изучение его эффективности.

"Можно зарегистрировать любую вакцину на основании того, что она является безопасной, но будет ли она при этом эффективной — совершенно другой вопрос", - говорит глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.

По его словам, разговоры об упрощении процедуры получения вакцины является неприкрытым лоббизмом определенных производителей "дельцами из ВР".

Замглавы правления Украинского медицинского сообщества Константин Надутый в свою очередь заявил, что ажиотаж вокруг вакцины на фоне паники среди населения и веры в чудо специально раздувается маркетологами и используется для увеличения прибыли заинтересованных компаний.

Читайте в материале "Телеграф": Пока мы обречены жить в карантине: в Минздраве указали на важный момент с вакцинацией от коронавируса.