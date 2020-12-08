Лаборатории в Украине делают некачественные тесты на COVID-19: детали

В Украине проходя тест на коронавирус есть шанс получить отрицательный результат, даже у того, кто на самом деле болен COVID-19. Лаборатории завышают цены на тесты, но при этом довольно часто используют дешевые реагенты из Украины, РФ и Китая.

Об этом сообщили в материале "Обозревателя".

Стоимость теста

Что включает в себя стоимость теста:

расходы на реагентику;

амортизация оборудования и расходные материалы;

налоги, аренда и стоимость содержания здания, коммунальные услуги.

В среднем цена исследования достигает 1,5-2,5 тысяч гривен, и этих денег хватило бы на покупку самых дорогих и точных реагентов. Вместо этого украинские лаборатории покупают дешевые реагенты сомнительного качества и просят заплатить за них намного больше реальной стоимости.

Тесты с начала пандемии

С начала пандемии в Украине лаборатории сделали тестов (данные 3 декабря):

"Дила" (1480 грн) – 181 125,

"Синэво" (990 грн) – 130 274,

"ДНК-Лаборатория" – 89 110,

"Николаб" (470 грн) – 87 852,

"ЛДЦ" "Диагностик" – 62 403.

Качество тестирования

Стоит отметить, что качество тест-систем является одним из главных условий для получения точного результата анализа.

Согласно статистике ЦОЗ, в среднем процент позитивных результатов анализов на COVID-19 у большинства лабораторий составляет 10-15% от общего количества проведенных тестов. У "Синэво" процент положительных результатов составляет около 40-42%.

Одна из главных причин, объясняющих такую значительную разницу, – это чувствительность реагентов, которые используют лаборатории. Реагенты с более высокой чувствительностью позволяют увидеть вирус, когда его копий еще немного, поэтому они смогут выявить вирус на более ранних этапах заболевания. Реагенты с низкой чувствительностью смогут выявить вирус на более поздних этапах, когда он уже размножился и его копий в организме много.

Какие тест-системы применяют лаборатории Украины:

"Дила", скрывает производителя тест-систем,

"Синэво" использует немецкие реагенты,

"Евролаб" применяет украинские тест-системы,

"Днипролаб" – российские тесты,

"Николаб", "Евролаб" – украинские тесты.

Поясним: одна реакция дешевой украинской, российской или китайской реагентики стоит около 60 грн. Качественные европейские и американские аналоги продаются за 100-150 грн за реакцию. Для проведения ПЦР-анализа реакций необходимо провести несколько. Поэтому в сумме себестоимость дешевых реагентов составляет до 200 грн., для качественных реагентов на один тест приходится тратить около 400-450 грн. От цены зависит и чувствительность. Более дешевые реагенты смогут выявить COVID-19 если в организме есть 400 и больше копий вируса, а дорогие видят вирус на более ранней стадии заболевания, когда организм выработал от 250 копий вируса.

Чувствительность тестов в лабораториях:

"Дила" – чувствительность 400 копий;

"Синэво" – чувствительность 250 копий;

"Днипролаб" – чувствительность 500 копий;

"Николаб", "Евролаб" – чувствительность неизвестна.

Стоит обратить внимание, что украинские тесты не сертифицированны в ЕС и чаще всего не соответствуют международным стандартам качества.

Что означает чувствительность тестов

Сниженная чувствительность тест-систем, понижает вероятность, что тест сможет выявить вирус. Таким образом, чем меньше копий вируса способна "увидеть" тест-система, тем более чувствительной она является. То есть, тесты с чувствительностью в 200 копий смогут выявить вирус на более ранних этапах, чем тесты с чувствительностью в 400-500 и более копий.

Что нужно делать, чтобы получить правильный результат

доверять лабораториям, которые используют тесты с высокой чувствительностью,

не пользоваться услугами лабораторий, которые не требуют предъявить паспорт, берут анализ только из ротовой полости или только из носа.

В то же время многие лаборатории не указывают производителя реагентики. Например, лаборатория "Дила". Вопрос еще и в том, что ни Минздрав, ни законодательство не обязывают лаборатории раскрывать эти данные. В результате от этого страдают и простые украинцы, и сами законодатели.

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