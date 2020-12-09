Рекорды коронавируса побили сразу в 12 областях Украины

Сегодня, 9 декабря, коронавирус поставил очередной рекорд по смертности, - от коронавируса погибли 276 украинцев. Предыдущий антирекорд был установлен 19 ноября. Тогда от коронавируса погибли 257 украинцев.
Об этом сообщает статистика СНБО.
Рекорды за последние 10 дней побили регионы:
По числу новых случаев:
По смертности:
По числу выздоровевших: г. Киев, Ивано-Франковская, Запорожская, Черновицкая, Тернопольская, Черкасская, Черниговская и Винницкая области.
Напомним, в МОН озвучили даты каникул, в случае введения жесткого карантина.
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