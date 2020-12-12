В Украине расширят списки тех, кому показан тест на COVID-19: назван критерий

В Украине разработали новый механизм бесплатного тестирования на коронавирус, который должен увеличить уровень выявления случаев инфицирования COVID-19 среди украинцев.

Об этом рассказал на ежедневном брифинге в субботу, 12 декабря, министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы существенно расширили перечень лиц, которых будем тестировать, подчеркиваю, тестировать бесплатно. Тем более, что мощности наших лабораторий, которые есть в подчинении Министерства здравоохранения, не загружены на 100%", - сказал он.

По его словам, это связано с тем, что количество людей, которые обращаются для проведения тестирования, явно стало меньше.

"У нас уменьшилось количество людей, которые обращаются за тестированием через мобильную бригаду, семейных врачей или другим способом", - добавил Степанов.

Отметим, что в последние дни в Украине фиксируется уменьшение количества новых случаев коронавируса по сравнению с числом вылечившихся. Связано ли это с уменьшением количества тестирований, в Минздраве не объясняют.

Как сообщал "Телеграф", в Украине собираются применять комбинированный подход к проведению вакцинации против коронавируса. Таким образом вакцинацию будут проводить стационарно и с помощью мобильных групп.