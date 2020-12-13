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Украина нескоро получит вакцину от коронавируса: иммунолог озвучил прогноз

Украина нескоро получит вакцину от коронавируса: иммунолог озвучил прогноз
Обновлено 10:39 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Врач иммунолог Борис Донской считает, что вакцина от COVID-19 появится в Украине не ранее чем в конце весны 2021.

Такую мысль он озвучил в интервью "Радио Свобода".

"Если честно, о первом квартале - это мне очень трудно верится. Это же речь бюрократическая: мы ожидаем. Мы можем и завтра ожидать, а будет ли на самом деле. Кто вам мешает ожидать то, что произойдет в конце 2021 года. То есть это ожидание, а не действие. Те данные, что я видел, то действительно в конце весны 2021 возможные первые поставки. И то, если объем производства будет достаточным, и эта программа заработает. Очень много факторов еще, которые могут помешать этому", - рассказал Донской.

По мнению эксперта, среди факторов, которые могут помешать скорому поступлению вакцины в Украину- ресурсы, потому как не учтена их мощность.

В сообщении говорится, что Украина не будет в лидерах получения этой прививки. Украина не делала тех инвестиций, которые сделали другие страны предварительно. Великобритания и США получать вакцины первыми, потому что это, собственно, их собственность. 

"Потребность в ней (Вакцине - Авт.) все равно будет. Все равно останется небольшая группа людей, которые смогли уберечься от этого, и это, возможно, их спасет. Просто эффективность этой прививки уже будет не такая значительная, потому что подавляющее большинство уже столкнется с вирусом", - отметил Борис Донской.

Напомним, в Украине собираются применять комбинированный подход к проведению вакцинации против коронавируса.

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Все по теме:

Украина, Вакцина, Коронавирус, Covid-19, Борис Донской.

Автор:

Телеграф
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