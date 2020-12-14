Людей просто не тестируют: Минздрав заподозрили в манипуляциях со статистикой по коронавирусу

В Украине за последние дни заметно снизилось количество заболевших коронавирусом. Вопрос только в том, что и тестов на его определение стали делать меньше.

Об этом сообщил экс-нардеп Борислав Береза в Фейсбуке.

Он считает, что Минздрав Украины вполне может занижать количество тестирований намеренно.

"Хочу поаплодировать нашему Кабмину и отдельно Минздраву. Мы первая страна в мире, которая без вакцинирования и без ухода на жесткий карантин победила COVID-19. Статистически", - так Береза прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Украине.

В свою очередь врач анестезиолог Иван Черненко также высказался касательно статистики по коронавирусу в Украине.

"Людей тупо не тестируют. Случаев выявленных по статистике якобы меньше, но вот госпитализаций меньше особо не стало. Ну-ну, играйтесь с цифрами дальше. Под елочку вас будет ждать сюрприз", - подчеркнул он.

Также в стороне не осталась журналистка Татьяна Высоцкая. По ее словам, в то время, как в Украине снизили количество проводимых тестов, количество случаев заражения существенно не изменилось.

"Печально, что эксперимент проводится за счет страданий малообеспеченных людей и жителей сельской местности, которым отказывают в тестировании и, следовательно, в получении адекватного лечения от коронавируса Covid-19", - отметила журналистка.

Стоит напомнить, что в Минздраве уже заявляли, что ситуация с распространением COVID-19 в Украине стабилизировалось.