Степанов уточнил, кому из украинцев повезет получить бесплатную вакцину от коронавируса

Минздрав уже разработал четкий план вакцинации по группам людей, вакцинацию которых планируют провести за счет государства. Из групп риска бесплатно от COVID-19 провакцинируют около 21 миллионов человек.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он поведал, что в первую очередь вакцину получат медработники, бойцы ООС, люди, которые находятся в интернатах, домах для пожилых людей, работники образования, Нацполиции, Нацгвардии, люди в возрасте от 60 лет и люди с сопутствующими заболеваниями.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что Украина получит 8 млн доз вакцины бесплатно от Фонда глобальной доступа к вакцинам против COVID-19.

Напомним, что по состоянию на утро 15 декабря в Украине продолжает распространяться коронавирус. Так, за прошедшие сутки зафиксировали 8 416 новых случаев COVID-19.