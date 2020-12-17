"Вести" опубликовали рейтинг самых влиятельных людей и явлений Украины

Издание "Вести" опубликовало рейтинг "ТОП-100 самых влиятельных людей и явлений в Украине". Впервые рейтинг возглавил не человек, а явление, с которым в 2020 году столкнулся весь мир – коронавирус. Второе место в рейтинге заняли послы стран G7, на третьей строчке - олигарх Ринат Ахметов. Четвертую позицию рейтинга разделили между собой сразу два человека: президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак. На пятом месте - председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, пишет newsone.ua.

В первую десятку вошли также ряд политиков и бизнесменов, а именно: глава МВД Арсен Аваков, американский миллиардер Джордж Сорос, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и мэр Киева Виталий Кличко.

Полный список первой десятки выглядит так:

COVID-19

Послы стран G7

Ринат Ахметов

Владимир Зеленский - Андрей Ермак

Виктор Медведчук

Арсен Аваков

Петр Порошенко

Джордж Сорос

Дмитрий Разумков

Виталий Кличко.

Отметим, что по сравнению с прошлогодним рейтингом издания "Вести", в первую десятку не попали бизнесмены Виктор Пинчук и Игорь Коломойский, а также лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Кроме того, в рейтинге за 2020 год не упоминается нынешний премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук – вырос на 3 позиции, с 8-го на 5-е место. Бизнесмен Ринат Ахметов занял в этом году 3-е место рейтинга, по сравнению с 7-м местом годом ранее, а американский финансист Джордж Сорос оказался на 6 позиций ниже (8я позиция по сравнению со 2-м местом в рейтинге в 2019 году).