Шмыгаль заявил про «плато» по заболеваемости COVID-19 и дал прогноз по окончанию карантина в Украине

По состоянию на сегодня Украина находится на "плато" по заболеваемости коронавирусом.

Такое мнение озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, ситуация по переговорам и поставкам вакцины в Украине дает возможность сказать, что страна может получить ее уже в обозримом будущем.

В то же время карантин в Украине будет до конца февраля, сообщил Шмыгаль во время большой онлайн-беседы Украина и мир в 2021 году.

Премьер убежден, что единственный инструмент, который работал - это жесткий локдаун, а сроки окончания карантина пока ни одна страна невозможно спрогнозировать. "Летом все закончится? Я уверен, что не закончится, с коронавирусом мы проживем, по прогнозам, следующие два года. Вопрос: какой формат нашего сосуществования будет, но он пока остается секретом", - рассказал Шмыгаль.

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