Дешевле физраствора: министр рассекретила стоимость вакцин от коронавируса в ЕС

Цены на вакцины от коронавируса в ЕС были внезапно обнародованы.
Государственный секретарь по бюджету Бельгии Ева Де Блекер 17 декабря опубликовала в Твиттере таблицу с ценами на каждую вакцину, закупаемую ЕС, и с тем, сколько Бельгия в целом потратит на вакцины. Позднее твит был удален.
В то же время в европейской комиссии сообщили, что не могут раскрывать цены, уплаченные за каждую вакцину против коронавируса, сославшись на соглашения о коммерческой конфиденциальности.
Согласно снимку экрана, опубликованному HLN, ЕС тратит от 1,78 до 18 долларов на вакцину от коронавируса.
Цена за дозу, указанная для каждой из шести вакцин, была следующей:
В свою очередь Бельгия закупит более 33 миллионов вакцин на общую сумму 279 миллионов евро.
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