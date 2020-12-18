Дешевле физраствора: министр рассекретила стоимость вакцин от коронавируса в ЕС

Цены на вакцины от коронавируса в ЕС были внезапно обнародованы.

Государственный секретарь по бюджету Бельгии Ева Де Блекер 17 декабря опубликовала в Твиттере таблицу с ценами на каждую вакцину, закупаемую ЕС, и с тем, сколько Бельгия в целом потратит на вакцины. Позднее твит был удален.

В то же время в европейской комиссии сообщили, что не могут раскрывать цены, уплаченные за каждую вакцину против коронавируса, сославшись на соглашения о коммерческой конфиденциальности.

Согласно снимку экрана, опубликованному HLN, ЕС тратит от 1,78 до 18 долларов на вакцину от коронавируса.

Цена за дозу, указанная для каждой из шести вакцин, была следующей:

Оксфорд / АстраЗенека: 1,78 евро (60 гривен),

Johnson & Johnson - 8,50 долларов (237 гривен),

Санофи / GSK: 7,56 евро (257 гривен),

BioNTech / Pfizer: 12 евро (408 гривен),

CureVac: 10 евро (340 гривен),

Moderna: 18 долларов (502 гривны),

В свою очередь Бельгия закупит более 33 миллионов вакцин на общую сумму 279 миллионов евро.

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