Более 6,5 тысяч за сутки: свежие данные по коронавирусу в Украине

На утро 21 декабря в Украине продолжает распространяться коронавирус. Так, за прошедшие сутки в стране вывили 6545 новых случаев заболевания. В частности, заболели 292 ребенка и 236 медработников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Таким обрахом за прошедшгие сутки в Украине:

госпитализированы - 1766 человек;

летальных исходов - 80;

выздоровели - 5106 человек;

проведено тестирований за сутки - 26 839 (в том числе методом ПЦР - 22149, методом ИФА - 4690).

С начала пандемии в стране:

заболело - 970 993 человека;

выздоровели - 586 268 человек;

летальных исходов - 16 665;

проведено ПЦР-тестов - 5303103.

Стоит отметить, что за последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.

Читайте также в материале "Телеграфа": Ученые обнаружили мутированный коронавирус уже на трех континентах - детали.