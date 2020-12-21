Более 6,5 тысяч за сутки: свежие данные по коронавирусу в Украине

На утро 21 декабря в Украине продолжает распространяться коронавирус. Так, за прошедшие сутки в стране вывили 6545 новых случаев заболевания. В частности, заболели 292 ребенка и 236 медработников.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Таким обрахом за прошедшгие сутки в Украине:
С начала пандемии в стране:
Стоит отметить, что за последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.
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