Скачать
Понедельник, 21.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Мутированный коронавирус нашли уже на трех континентах: что о нем известно
Мутированный коронавирус нашли уже на трех континентах: что о нем известно
В обычной квартире нашли сотни краснокнижных зверьков: фото необычного ЧП в Днепре
В обычной квартире нашли сотни краснокнижных зверьков: фото необычного ЧП в Днепре
Какой праздник 21 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 21 декабря: народные приметы и запреты
В Днепре пенсионеры устроили давку в АТБ из-за подарков: видео вызвало обсуждение в сети
В Днепре пенсионеры устроили давку в АТБ из-за подарков: видео вызвало обсуждение в сети

Более 6,5 тысяч за сутки: свежие данные по коронавирусу в Украине

Более 6,5 тысяч за сутки: свежие данные по коронавирусу в Украине
08:21 Сегодня Телеграф Фото: twitter

На утро 21 декабря в Украине продолжает распространяться коронавирус. Так, за прошедшие сутки в стране вывили 6545 новых случаев заболевания. В частности, заболели 292 ребенка и 236 медработников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Таким обрахом за прошедшгие сутки в Украине:

  • госпитализированы - 1766 человек;
  • летальных исходов - 80;
  • выздоровели - 5106 человек;
  • проведено тестирований за сутки - 26 839 (в том числе методом ПЦР - 22149, методом ИФА - 4690).

С начала пандемии в стране:

  • заболело - 970 993 человека;
  • выздоровели - 586 268 человек;
  • летальных исходов - 16 665;
  • проведено ПЦР-тестов - 5303103.

Стоит отметить, что за последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.

Читайте также в материале "Телеграфа": Ученые обнаружили мутированный коронавирус уже на трех континентах - детали.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ноль на Новый год и морозы в январе: синоптик рассказал, какой будет погода этой зимой
02 Супруга принца Чарльза снялась в фотосессии для британского журнала (фото)
03 В деле с загадочным исчезновением семьи в Новосибирске всплыл криминал
04 Не только вода: в оккупированном Крыму назревает новая серьезная проблема
05 Рекордный гол на 7-й секунде - в обзоре матча Сассуоло - Милан (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Более 6,5 тысяч за сутки: свежие данные по коронавирусу в Украине
Более 6,5 тысяч за сутки: свежие данные по коронавирусу в Украине
&quot;Батут работает&quot;: космические успехи Кремля потроллили с помощью видео из нашумевшей игры
"Батут работает": космические успехи Кремля потроллили с помощью видео из нашумевшей игры
Ребенок терял сознание: в Киеве полиция помогла таксисту спасти жизнь мальчику, но и тут нашлись недовольные (видео)
Ребенок терял сознание: в Киеве полиция помогла таксисту спасти жизнь мальчику, но и тут нашлись недовольные (видео)
Молодая жена Петросяна забеременела во второй раз: росСМИ раструбили о сенсации
Молодая жена Петросяна забеременела во второй раз: росСМИ раструбили о сенсации
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь