Детская боль, надежда, трагедия и жажда жизни в подборке лучших фото года

Каждый год детский фонд ООН "ЮНИСЕФ" в Германии вручает премию ЮНИСЕФ "Фото года" за фотографии и серии фотографий, которые лучше всего освещают личности детей и условия их жизни по всему миру.

Об этом сообщили "UNICEF Ukraine" в Фейсбук.

"Многие события в этом году, особенно пандемия COVID-19, повлияли на жизнь детей во всем мире", - говорят в органиации.

Таким образом в этом альбоме представлены лучшие фотографии 2020 года. В них есть боль, но есть надежда, есть трагедия, но есть и жизненное утверждение. Организация ЮНИСЕФ работает для этих детей.

Подборка из лучших фотографий:

Стоит напомнить, что ранее детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выразил беспокойство касаемо снижения уровня детской вакцинации, происходящем на фоне пандемии COVID-19 и участившихся перебоев с доставками жизненно-важных препаратов.