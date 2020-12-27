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Украина снова начала демонстрировать позитивную динамику по COVID-19

Украина снова начала демонстрировать позитивную динамику по COVID-19
Обновлено 08:32 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В Украине продолжает распространяться коронавирусное заболевание. По состоянию на утро воскресенья, 27 декабря, общее число случаев COVID-19 составляет 1 025 989.

Об этом гласят данные министра здравоохранения Максима Степанова.

"6 113 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 декабря 2020 года. В частности, заболели 277 детей и 153 медработники", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки еще 6 621 украинцу удалось преодолеть коронавирус. Таким образом прирост заболевания снова ушел в "минус" - число выздоровевших превысило число заболевших.

Снизилось также число летальных случаев - 72 смерти. Днем ранее это число было на почти на полсотни больше.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.

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Все по теме:

Украина, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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