Украина снова начала демонстрировать позитивную динамику по COVID-19

В Украине продолжает распространяться коронавирусное заболевание. По состоянию на утро воскресенья, 27 декабря, общее число случаев COVID-19 составляет 1 025 989.

Об этом гласят данные министра здравоохранения Максима Степанова.

"6 113 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 декабря 2020 года. В частности, заболели 277 детей и 153 медработники", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки еще 6 621 украинцу удалось преодолеть коронавирус. Таким образом прирост заболевания снова ушел в "минус" - число выздоровевших превысило число заболевших.

Снизилось также число летальных случаев - 72 смерти. Днем ранее это число было на почти на полсотни больше.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (718), Днепропетровской (537), Одесской (515), Запорожской (453) и Николаевской (414) областях.