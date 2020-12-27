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Врач назвала идеальные места для распространения коронавируса

Врач назвала идеальные места для распространения коронавируса
Обновлено 22:55 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Посещение ресторана во время пандемии более опасно, чем поход в супермаркет. 

Об этом в эфире "Украина 24" рассказала врач-пульмонолог Светлана Гук. 

"Ресторан — это не первая линия необходимости. Тем более, что люди в ресторанах общаются, выпивают, громко разговаривают — это идеальные условия для распространения вируса", - отметила Гук, добавив, что рестораны являются тем элементом, которым можно "пожертвовать" с целью защиты здоровья граждан и состояния медицинской системы. 

Она также добавила, что поход в супермаркет в маске несет меньшие риски инфицирования, чем визит в ресторан. 

Среди факторов, увеличивающих шанс заразиться, она отмечает плохую вентиляцию, закрытые окна, работающий кондиционер и "специфические потоки воздуха". 

Читайте также в материале "Телеграф": Ресторатор Дима Борисов: ТРЦ и кинотеатры поняли, что еда может генерировать трафик и давать людям новый мотив для визита.

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Все по теме:

Рестораны, Коронавирус, Covid-19, Светлана Гук.

Автор:

Телеграф
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