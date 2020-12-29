После Нового года в Украине введут новые правила для сдерживания коронавируса: что важно знать

В связи с риском распространения коронавируса, особенно после новогодних и рождественских праздников, в Украине введут определенные правила, в том числе для развлекательных мероприятий.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Коронавирус_инфо".

Таким образом, согласно заявленным данным в Украине будет ограничено:

праздничные мероприятия,

банкеты,

мастер-классы,

публичные события,

дискотеки,

работа ночных клубов,

работа заведений общепита.

При этом будет разрешено:

работа кинотеатров (при наполнености не более 50%),

работа заведений культуры (при наполнености не более 50%),

работа музеев (не более одного человека на 10 кв. метров зала),

работа выставок (не более одного человека на 10 кв. метров зала),

работа гелерей (не более одного человека на 10 кв. метров зала),

массовые мероприятия (не более 20 человек, дистанция между учасниками должна быть 1,5 метра).

В то же время не стоит забывать об использовании защитной маски в местах большого скопления людей.

Стоит напомнить, что после праздников Нового года и Рождества украинцев ожидает трехнедельный карантин, который продлится с 8 по 24 января. Отменять данные ограничения не планируют.