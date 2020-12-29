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После Нового года в Украине введут новые правила для сдерживания коронавируса: что важно знать

После Нового года в Украине введут новые правила для сдерживания коронавируса: что важно знать
Обновлено 11:12 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В связи с риском распространения коронавируса, особенно после новогодних и рождественских праздников, в Украине введут определенные правила, в том числе для развлекательных мероприятий.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Коронавирус_инфо".

Таким образом, согласно заявленным данным в Украине будет ограничено:

  • праздничные мероприятия,
  • банкеты,
  • мастер-классы,
  • публичные события,
  • дискотеки,
  • работа ночных клубов,
  • работа заведений общепита.

Штрафы за нарушение самоизоляции из-за коронавируса ввел Кабмин

При этом будет разрешено:

  • работа кинотеатров (при наполнености не более 50%),
  • работа заведений культуры (при наполнености не более 50%),
  • работа музеев (не более одного человека на 10 кв. метров зала),
  • работа выставок (не более одного человека на 10 кв. метров зала),
  • работа гелерей (не более одного человека на 10 кв. метров зала),
  • массовые мероприятия (не более 20 человек, дистанция между учасниками должна быть 1,5 метра).

В то же время не стоит забывать об использовании защитной маски в местах большого скопления людей.

Стоит напомнить, что после праздников Нового года и Рождества украинцев ожидает трехнедельный карантин, который продлится с 8 по 24 января. Отменять данные ограничения не планируют.

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Все по теме:

Украина, Карантин, Коронавирус, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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