После Нового года в Украине введут новые правила для сдерживания коронавируса: что важно знать

В связи с риском распространения коронавируса, особенно после новогодних и рождественских праздников, в Украине введут определенные правила, в том числе для развлекательных мероприятий.
Об этом сообщили в Телеграм-канале "Коронавирус_инфо".
Таким образом, согласно заявленным данным в Украине будет ограничено:
При этом будет разрешено:
В то же время не стоит забывать об использовании защитной маски в местах большого скопления людей.
Стоит напомнить, что после праздников Нового года и Рождества украинцев ожидает трехнедельный карантин, который продлится с 8 по 24 января. Отменять данные ограничения не планируют.