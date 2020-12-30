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Среда, 30.12.2020
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«Британская» мутация коронавируса может сделать 2021 год хуже 2020-го: озвучен прогноз

«Британская» мутация коронавируса может сделать 2021 год хуже 2020-го: озвучен прогноз
Обновлено 20:05 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

В то время, как заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться, 2021 год рискует стать более сложным, чем текущий 2020. Причиной этому может стать британская мутация коронавируса.

Такое мнение озвучил украинский социолог Илья Дробчак.

По его словам заболеваемость продолжает снижаться, но статистика за последнюю неделю и на две недели вперед абсолютно бесполезная, потому что "праздники".

Украинец рассказал, как проходит вакцинация от коронавируса в Израиле

Согласно его графику вакцинации в мире, в неделю прививают около 3 млн человек. "Такими темпами все население мира будет провакцинировано через 55 лет! В общем, за неделю нужно делать прививку 70-80 млн пациентам", - отмечает специалист.

Социолог уверен, что 2021 станет хуже, чем 2020 год, по причине новой мутации коронавируса "в Британии". Таким образом проблема может возникнуть везде, кроме богатых стран, которые уже закупились вакциной.

Стоит напомнить, что 30 декабря Министерство здравоохранения Украины заключило договор с Китаем на поставку 1,913 миллионов доз вакцины CoronaVac против COVID-19 производства компании "Sinovac Biotech".

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Все по теме:

Украина, Вакцина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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