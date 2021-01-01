Самые яркие астрономические явления в мире в 2021 году

В 2021-м году жителей Земли ожидают немало любопытных астрономических событий, основными из которых станут четыре затмения, суперлуние, звездопады.

"Телеграф" подготовил подробный астрономический календарь на 2021 год, чтобы вы не пропустили эти захватывающие события.

В 2021-м произойдут два солнечных и два лунных затмения.

26 мая - полное лунное затмение.

10 июня - кольцеобразное солнечное затмение.

19 ноября - частное лунное затмение.

4 декабря - полное солнечное затмение.

Суперлуние - астрономическое явление, которое наблюдается в момент максимального сближения Луны и Земли.

27 апреля.

26 мая.

24 июня.

Звездопады

Квадрантиды - первый звездопад в 2021-м. Это метеоритный поток с радиантом в созвездии Волопаса. Он длится всего шесть дней, с 1 по 6 января.

Лириды - весенний звездопад Лириды дарит землянам созвездие Лиры. "Звездный дождь" прольется на нашу планету с 16 по 25 апреля.

Аквариды - пик активности начинается сразу после прохождения Лирид и достигает максимума 6-7 мая.

Персеиды - пик активности обычно наступает 12-14 августа.

Ориониды - метеорный поток ежегодно земляне могут наблюдать со 2-го октября по 7-ое ноября.

Тауриды - можно наблюдать с 7 сентября по 10 декабря.

Леониды - звездопад, известный своими яркими и обильными вспышками, ежегодно наблюдают 6-30 ноября.

Геминиды - метеорный поток ежегодно наблюдают 7-18 декабря.

Урсиды - по астрономическому календарю он прольется на Землю 17 декабря и продолжится около 7-ми дней.

Напомним, что последнее в 2020 году полнолуние земляне могли наблюдать 30 декабря.