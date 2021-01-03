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Степанова уличили в превышении полномочий при закупке вакцины от коронавируса

Степанова уличили в превышении полномочий при закупке вакцины от коронавируса
Обновлено 16:36 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

На фоне информации о готовности Украины закупать китайскую вакцину от коронавируса производства компании Sinovac, глава ГП "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов объяснил, что ушло от внимания общественности. 

Об этом он написал в Фейсбук

Он объяснил, что контрактировать вакцины с неподтвержденной эффективностью это нормально. Также он отметил, что есть нюансы с ценой вакцины. 

В то же время, Жумадилов отметил, что общественность упустила два важных момента - то, что первый договор на закупку вакцин был заключен 30 декабря, хотя переговоры велись еще с мая, а также то, что Минздрав проводит закупку через "своё предприятие". 

Он подчеркнул, что в среднем по миру заказана 1 доза вакцины на 1 человека. Таким образом помимо 8 миллионов доз по программе COVAX Украине стоило договорится о поставках еще 32 миллионов доз на контрактной основе. 

"По состоянию на 29 декабря мы имели 0", - написал он.

В то же время он заявил, что Украина могла бы получить вакцину по меньшей мере на 1 доллар дешевле, если бы в процесс закупок не вмешивался Минздрав, и уже иметь не один контракт на закупку, а два.

Как сообщалось ранее, в российских СМИ объяснили почему хотят наладить производство непроверенной вакцины "Спутник V" в Украине.

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Все по теме:

Вакцины, Коронавирус, Максим Степанов, Арсен Жумадилов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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