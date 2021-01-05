Как заранее определить коронавирус: американские ученые нашли способ

Десятки научных исследований, опубликованных в течение последних нескольких месяцев, обнаружили, что люди, в чьих телах больше коронавируса, чаще становятся тяжело больными на COVID-19. А также чаще умирают от болезни.

Об этом сообщили в NYT.

Таким образом, исследования предполагают, что знание о так называемой вирусной нагрузке, то есть количестве вируса в теле, может помочь врачам предсказать течение болезни. Например, этот показатель может подсказать медикам, кого из пациентов достаточно осматривать лишь раз в день, а за кем следует следить более тщательно. Об этом сказал инфекционист из Колумбийского университета в Нью-Йорке доктор Дэниел Гриффин.

По его словам, отслеживание вирусной нагрузки может помочь "статистически оценить риски". Идея не нова. Контроль вирусной нагрузки давно входит в основу ухода, например, за носителями ВИЧ. Такой подход позволяет сдержать передачу этого вируса.

В то же время, с COVID-19, до сих пор почему-то никто не отслеживал вирусную нагрузку. Однако, в декабре в Управлении по продовольствию и медикаментам США заявили, что клинические лаборатории будут сообщать не только о том, заражен ли пациент коронавирусом или нет. Но и о количестве частиц вируса в его теле. Чиновники американского управления сообщили, что это не предполагает никаких изменений в политике. Лаборатории могли сообщать о вирусной нагрузке и раньше.

Однако, такие новости удивили многих экспертов, которые уже много месяцев призывают лаборатории фиксировать эти данные.

Изменение в требованиях федерального управления США состоялось после того, как Департамент здравоохранения Флориды начал требовать от лабораторий сообщать информацию о вирусной нагрузке. Эксперты говорят, что игнорирование этого показателя во время проведения тестов на коронавирус приводило к потере возможности не только оптимизировать использование больничных ресурсов, но и лучше понять природу COVID-19. Анализ вирусной нагрузки вскоре после заражения, например, может сказать, был ли этот показатель сразу высоким у людей, которые умерли от болезни. Исследование, опубликованное в июне, показало, что вирусная нагрузка сокращается с нарастанием иммунной реакции на коронавирус. И, по словам доктора Александра Гренингера из Университета Вашингтона в Сиэтле, именно так и должно происходить при контакте со всеми вирусами. Но если средний показатель вирусной нагрузки во всей общине будет расти, это можно интерпретировать признак начала обострения пандемии.

Стоит напомнить, что новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Британии имеет наибольшее распространение среди людей от 10 до 19 лет, что может повлечь за собой новый риски.