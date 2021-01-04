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Голубовская объяснила, с чем связано снижение числа новых пациентов с COVID-19 в больницах

Голубовская объяснила, с чем связано снижение числа новых пациентов с COVID-19 в больницах
Обновлено 23:04 Сегодня Телеграф

В больницах действительно наблюдается снижение числа новых пациентов с COVID-19 и на то есть несколько причин. 

Об этом рассказала ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская в комментарии OBOZREVATEL

По ее словам, спад нагрузки на медицинскую систему начал наблюдаться где-то в начале декабря, в то время, как в октябре и ноябре "был полный коллапс". 

Несмотря на снижение общего числа новых больных, число "тяжелых" пациентов увеличилось. При том, Голубовская подчеркнула, что речь идет не только о пациентах с тяжелой формой COVID-19, но и о тех, кто нуждается в длительной медпомощи.  

"Мы стабилизируем состояние, они перестают ухудшаться, а потом вот такими тяжелыми остаются очень долго – до месяца и больше", - сказала она.

Среди причин спада числа новых случаев, Голубовская называет то, что многие украинцы не обращаются за помощью "чтобы не создавать себе проблем".

Помимо того, сами семейные врачи не направляют больных на тестирование.

"Ставят какую-угодно пневмонию, только не коронавирусную", - отметила врач. 

Однако не исключает она и того, что уменьшение числа новых случаев связан с эпидемиологией заболевания, ведь пик заболевания прогнозировался на ноябрь-декабрь. 

"Этот коронавирус показывает, что далеко не все прогнозы сбываются", - подытожила Голубовская. 

Как сообщалось ранее, несмотря на падение числа новых случаев инфицирования коронавирусом, локдаун в Украине все же введут

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Все по теме:

Коронавирус, Ольга Голубовская, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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