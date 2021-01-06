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Коронавирус в Украине побил первый рекорд смертности в 2021 году

Коронавирус в Украине побил первый рекорд смертности в 2021 году
Обновлено 08:36 Сегодня Телеграф Фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

За минувшие сутки коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили еще у 6911 украинцев.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За 6 января зафиксировано 228 летальных случаев. Такое большое количество смертей в последний раз было зафиксировано еще в том году.

Кроме того, 14 490 пациентов выздоровели. Всего с начала пандемии коронавирусом заболело 1 090 496 человек, из них 761 898 выздоровели, летальных исходов — 19 357.

Количество проведенных тестирований - 52 968, днем ранее 39 286.

Отметим, как писал "Телеграф", 5 января в Украине выявили 5 334 новых случаев коронавирусной болезни.

В Офисе президента уточнили, что Кабмин не отменял ужесточение карантина в период с 8 по 24 января.

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Коронавирус, Максим Степанов, Коронавирус в Украине, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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