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Пятница, 08.01.2021
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Ситуация с коронавирусом в Украине улучшилась, но не везде

Ситуация с коронавирусом в Украине улучшилась, но не везде
08:51 Сегодня Телеграф Фото: ВВС

По состоянию на утро 8 января в Украине улучшилась ситуация с коронавирусом, за последние сутки заболели только 5 676 человек. При этом умерли 83 пациента.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Стоит отметить, что в целом в Украине уменьшилось суточное количество заболевших и умерших. Но в Николаевской области, где последние дни фиксировалось снижение количества заболевших, сегодня снова ухудшились показатели.

Что будет запрещено покупать и что не будет работать во время локдауна в Украине 8 января

За прошедшие сутки в Украине:

  • госпитализировано - 2 402 человека;
  • летальных исходов - 83;
  • выздоровели - 5 131 человек;
  • проведено тестирований за сутки - 20 192.

С начала пандемии в Украине:

  • заболело - 1 105 169 человек;
  • выздоровели - 778 345 человек;
  • летальных исходов - 19 588;
  • проведения ПЦР-тестов - 5 733 555.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (438), Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.

Напомним, что с 8 января в Украине начинается локдаун, который продлится до 24 января.

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Все по теме:

Украина, Коронавирус, Covid-19, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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