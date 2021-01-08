Ситуация с коронавирусом в Украине улучшилась, но не везде

По состоянию на утро 8 января в Украине улучшилась ситуация с коронавирусом, за последние сутки заболели только 5 676 человек. При этом умерли 83 пациента.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Стоит отметить, что в целом в Украине уменьшилось суточное количество заболевших и умерших. Но в Николаевской области, где последние дни фиксировалось снижение количества заболевших, сегодня снова ухудшились показатели.

За прошедшие сутки в Украине:

госпитализировано - 2 402 человека;

летальных исходов - 83;

выздоровели - 5 131 человек;

проведено тестирований за сутки - 20 192.

С начала пандемии в Украине:

заболело - 1 105 169 человек;

выздоровели - 778 345 человек;

летальных исходов - 19 588;

проведения ПЦР-тестов - 5 733 555.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (438), Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.

Напомним, что с 8 января в Украине начинается локдаун, который продлится до 24 января.