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Сразу в ряде областей резко ухудшилась погода: где опасно на дорогах и будут осадки

Сразу в ряде областей резко ухудшилась погода: где опасно на дорогах и будут осадки
Обновлено 07:43 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В Украину все-же идет зима и на востоке в ближайшие дни стоит ожидать осадков в виде мокрого снега.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

9 января осадки в виде мокрого снега прогнозируют в Херсоне, Запорожье, Николаеве, Одессе, Днепропетровской области, Чернигове, Сумах, Полтаве, Донецке, Луганске.

Температура воздуха значительно упадет, на севере -1 +1 градусов, на юге +1 +3 градусов, запад и восток остудит до 0 +2 градусов.

В Киеве в течение всего дня сохранится облачная погода. Ночью начался сильный дождь со снегом, но он прекратился еще до утра. До позднего вечера осадков больше не ожидается.

В то же время водителям стоит ожидать ухудшений в видимости. Так, 9 января в западных областях на дорогах гололед, в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях налипание мокрого снега, ночью в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях значительные осадки (I уровень опасности, желтый).

В свою очередь 10 января в Украине будет облачная погода и в основном буде осадков.

Температура воздуха на севере и востоке будет скакать около нуля, на юге до +1 +3 градусов, а на западе от 0 до +2 градусов.

В столице 10 яневаря погода будет облачной аж до самого вечера. Осадков не прогнозируют.

 

Стоит напомнить, что ранее сниптик Наталья Диденко поделилась погнозом на длижайшие дни в Украине.

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Погода, Прогноз, Снег, Дождь.

Автор:

Телеграф
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