После Нового года в Украине сильно сократилось тестирование на COVID-19 (статистика)

В Украине продолжает снижаться суточное количестов заболевших на коронавирус. При этом, также заметно снижение количества проведенных за один день тестов.

Об этом свидетельствуют данные СНБО Украины.

Таким образом число тестов в среднем сократилось на треть:

9 января - 26 494,

8 января - 20 192,

7 января - 54 438,

6 января - 52 968,

5 января - 39 286,

4 января - 13 128,

3 января - 14 576,

2 января - 17 930,

1 января - 50 132,

31 декабря - 58 547,

30 декабря - 52 746,

29 декабря - 43 585,

28 декабря - 15 332,

27 декабря - 24 978,

26 декабря - 31 482,

25 декабря - 58 874,

24 декабря - 66 358,

23 декабря - 61 445,

22 декабря - 46 696,

20 декабря - 39 941.

Стоит отметить, что Служба безопасности Украины начала расследование по факту ввоза в страну ядовитых или сильнодействующих медицинских веществ под видом вакцины Pfizer.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Украины обратил внимание на то, что в Украине в последнее время снизилось суточное количество заболевших, но в больницы стало поступать больше пациентов в тяжелой форме.