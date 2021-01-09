После Нового года в Украине сильно сократилось тестирование на COVID-19 (статистика)

В Украине продолжает снижаться суточное количестов заболевших на коронавирус. При этом, также заметно снижение количества проведенных за один день тестов.
Об этом свидетельствуют данные СНБО Украины.
Таким образом число тестов в среднем сократилось на треть:
Стоит отметить, что Служба безопасности Украины начала расследование по факту ввоза в страну ядовитых или сильнодействующих медицинских веществ под видом вакцины Pfizer.
Напомним, что ранее министр здравоохранения Украины обратил внимание на то, что в Украине в последнее время снизилось суточное количество заболевших, но в больницы стало поступать больше пациентов в тяжелой форме.