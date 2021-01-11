Стало известно, кому из украинцев будут делать экспресс-тесты на антиген к COVID-19

В Национальной службе здоровья Украины определили список лиц, которым будут делать быстрые тесты на антиген к коронавирусу.

Об этом сообщили на пресс-брифинге НСЗУ.

Так, в стандарт первичной медицинской помощи добавлено скрининговое обследование - тестирование методом экспресс-диагностики - быстрый тест на антиген, результат которого можно получить через 15 минут после тестирования.

Таким образом, быстрые тесты поступают в региональные департаменты здравоохранения. Они же будут распределять нужное их количество в учреждения здравоохранения, которые оказывают первичную медицинскую помощь.

Кому будут делать быстрые тесты на коронавирус?

Скрининговое исследование на определение антигена SARS-CoV-2 проводят:

людям с подозрением на COVID-19;

людям с симптомами тяжелого острого респираторного синдрома, других ОРВИ или с признаками пневмонии;

пациентам, подлежащим плановой госпитализации;

лицам, которые были в тесном контакте с больным COVID-19 и тем, кто вернулся из регионов, где зафиксировано масштабное распространение коронавирусной болезни.

При этом, в НСЗУ отметили, что скрининговое исследование будет проводиться при наличии соответствующих тестов в медицинском учреждении.

Стоит напомнить, что ранее в американском СМИ предположили, что Украина может остаться без вакцин от коронавируса, оказавшись в эпицентре геополитических разборок США и России.