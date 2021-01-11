Стало известно, кому из украинцев будут делать экспресс-тесты на антиген к COVID-19

В Национальной службе здоровья Украины определили список лиц, которым будут делать быстрые тесты на антиген к коронавирусу.
Об этом сообщили на пресс-брифинге НСЗУ.
Так, в стандарт первичной медицинской помощи добавлено скрининговое обследование - тестирование методом экспресс-диагностики - быстрый тест на антиген, результат которого можно получить через 15 минут после тестирования.
Таким образом, быстрые тесты поступают в региональные департаменты здравоохранения. Они же будут распределять нужное их количество в учреждения здравоохранения, которые оказывают первичную медицинскую помощь.
Кому будут делать быстрые тесты на коронавирус?
Скрининговое исследование на определение антигена SARS-CoV-2 проводят:
При этом, в НСЗУ отметили, что скрининговое исследование будет проводиться при наличии соответствующих тестов в медицинском учреждении.
Стоит напомнить, что ранее в американском СМИ предположили, что Украина может остаться без вакцин от коронавируса, оказавшись в эпицентре геополитических разборок США и России.