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Врач дал обнадеживающий прогноз по развитию эпидемии коронавируса в Украине

Врач дал обнадеживающий прогноз по развитию эпидемии коронавируса в Украине
Обновлено 15:14 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Вторая волна коронавируса идет на спад, однако после новогодних празднований Украину может ждать новый скачок заболеваемости. 

Об этом рассказал главный врач львовской клиники Тарас Жиравецкий в блиц-интервью ТСН.

"Вторая волна идет на спад. Но в целом, мы же понимаем, какие видео люди постились на новогодние праздники, что было в Киеве и не только там", - отметил врач. 

Он напомнил, что много людей провели праздники на улицах, а потому теперь интрига заключается в том, какие показатели украинцы увидят 14-15 января.  

"Премьер сказал, что есть вероятность того, что к концу января может увеличиться количество тех, кто заболеет", - отметил Жиравецкий. 

Он также назвал странной статистику тестирования, указав, что, возможно, часть людей не делают тесты из-за легкого течения болезни и лечения на дому. Помимо того, по его словам, хоть точно сказать, почему снизилось число тестирований невозможно, но в лабораториях отмечают снижение спроса среди украинцев.  

Говоря о вакцинах, Жиравецкий подчеркнул, что их эффект проявится не за один месяц. 

Врач добавил, что если вакцина покажет эффективность, то третьей волны эпидемии уже может и не быть. Впрочем, он не стал исключать того, что из-за мутаций пандемия может продолжиться. 

"Если вирус еще где-то мутирует, то может быть продолжение всей этой эпопеи в мировом масштабе", - говорит врач. 

Что касается даты окончания пандемии, то Жиравецкий сказал, что это произойдет ориентировочно весной 2022 года.

"Как она началась весной, в марте, так через два года фактически может исчезнуть, если будет протекать вроде "испанки". Если там будут какие-то отдельные варианты, о которых мы не можем знать заранее, то тогда уже будем смотреть по ситуации", - подчеркнул он. 

Как сообщалось ранее, Украина заключила контракт на поставку китайской вакцины от коронавируса от компании "Sinovac Biotech"

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Все по теме:

Коронавирус, Covid-19, Тарас Жиравецкий.

Автор:

Телеграф
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