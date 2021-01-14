В Украине третий день подряд растет число новых случаев коронавируса: статистика 14 января

По состоянию на утро 14 января в Украине за сутки зафиксировали 7 925 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в своем Фейсбуке.

Стоит отметить, что в Украине уже три дня подряд наблюдается тенденция роста суточного количетсва случаев коронавируса, 13 января было 6 409, а 12 января соответственно - 5 116 слуаев.

Так, в Украине за минувшие сутки:

госпитализированы - 2 229 человек;

летальных случаев - 162;

выздоровели - 10 192 человека;

проведено тестирований за сутки - 54 265.

С начала пандемии в Украине:

заболело - 1 138 764 человек;

выздоровели - 837 063 человека;

летальных исходов - 20 376;

проведено ПЦР-тестов - 5 874 851.

За прошедшие 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях.

Стоит напомнить, что 14 января 2021 года в Украине вступил в силу закон, позволяющий штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок или респираторов у посетителей.