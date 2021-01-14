В Украине третий день подряд растет число новых случаев коронавируса: статистика 14 января

По состоянию на утро 14 января в Украине за сутки зафиксировали 7 925 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в своем Фейсбуке.
Стоит отметить, что в Украине уже три дня подряд наблюдается тенденция роста суточного количетсва случаев коронавируса, 13 января было 6 409, а 12 января соответственно - 5 116 слуаев.
Так, в Украине за минувшие сутки:
С начала пандемии в Украине:
За прошедшие 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях.
Стоит напомнить, что 14 января 2021 года в Украине вступил в силу закон, позволяющий штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок или респираторов у посетителей.