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В Украине третий день подряд растет число новых случаев коронавируса: статистика 14 января

В Украине третий день подряд растет число новых случаев коронавируса: статистика 14 января
08:14 Сегодня Телеграф Фото: twitter

По состоянию на утро 14 января в Украине за сутки зафиксировали 7 925 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в своем Фейсбуке.

Стоит отметить, что в Украине уже три дня подряд наблюдается тенденция роста суточного количетсва случаев коронавируса, 13 января было 6 409, а 12 января соответственно - 5 116 слуаев.

Так, в Украине за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 2 229 человек;
  • летальных случаев - 162;
  • выздоровели - 10 192 человека;
  • проведено тестирований за сутки - 54 265.

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С начала пандемии в Украине:

  • заболело - 1 138 764 человек;
  • выздоровели - 837 063 человека;
  • летальных исходов - 20 376;
  • проведено ПЦР-тестов - 5 874 851.

За прошедшие 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях.

Стоит напомнить, что 14 января 2021 года в Украине вступил в силу закон, позволяющий штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок или респираторов у посетителей. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Коронавирус, Covid-19.
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