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Суббота, 16.01.2021
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"Ответный удар”: в украинских молочных продуктах для Китая нашли коронавирус

"Ответный удар”: в украинских молочных продуктах для Китая нашли коронавирус
Обновлено 11:01 Сегодня Телеграф

В Китае было обнаружено, что несколько партий мороженого, производимого с использованием импортированной из Украины сухой сыворотки, были заражены коронавирусом. Посольство Украины уже занимается проверкой данной информации.

Компания Tianjin Daqiaodao Food Company определила, что около 4836 ящиков заражены, из которых 2089 уже запечатаны на складе. К счастью, продано мороженного было немного.

Отмечается, 1662 сотрудника компании были отправлены на самоизоляцию и тестирование. Из них 700 человек получили отрицательный результат теста на Cоvid-19, а результаты тестирования остальных 962 человек пока неизвестны.

В сети украинцы уже “обсудили” эту новость, и в свойственном для народа образе ее представили. Никакой паники, никакого осуждения, а наоборот веселье и различные шутки и подколы на эту тему.

“Зеленський китайцям коронавірус подарував. Плата за вакцину.”, “Пейте больше санитайзера, он снимает тревожность”, “Зе найкращий, бо до нього ніхто такого не робив”, “Украина идет особым путем” - пишут в сети.

Ранее, “Телеграф” писал, какая статистика по коронавирусу на утро 16 января.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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