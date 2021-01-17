Скачать
Воскресенье, 17.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Битва за Харьков: кто займет место Кернеса
Битва за Харьков: кто займет место Кернеса
Военные маневры Путина на границах Евросоюза обеспокоили НАТО: в 2021 году может быть обострение
Военные маневры Путина на границах Евросоюза обеспокоили НАТО: в 2021 году может быть обострение
Газовые манипуляции Зеленского "не худшее зло", но принесут одни проблемы - эксперт
Газовые манипуляции Зеленского "не худшее зло", но принесут одни проблемы - эксперт
В Крыму строят целые районы для российских силовиков: можно ли остановить колонизацию полуострова
В Крыму строят целые районы для российских силовиков: можно ли остановить колонизацию полуострова

Почти 6 тысяч заболевших за сутки: коронавирус в Украине на 17 января

Почти 6 тысяч заболевших за сутки: коронавирус в Украине на 17 января
08:19 Сегодня Телеграф Фото: twitter

По состоянию на утро 17 января в Украине зафиксировали 5990 новых случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщил министр здарвоохранения Максим Степанов.

Таким образом в Украине за прошедшие сутки:

  • госпитализированы - 2 131 человек;
  • летальных случаев - 116;
  • выздоровели - 8 777 человек;
  • проведено тестирований за сутки - 27 975.

Побочные эффекты от вакцинацы от коронавируса - слабость и галлюцинации

С начала пандемии в стране:

  • заболело - 1 160 682 человек;
  • выздоровели - 865 960 человек;
  • летальных исходов - 20 802;
  • проведено ПЦР-тестов - 5 953 987.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.

Стоит напомнить, что несколькими днями ранее в Китае обнаружили, что несколько партий мороженого, производимого с использованием импортированной из Украины сухой сыворотки, были заражены коронавирусом. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 590

Все по теме:

Украина, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пробиты легкие и перерезано горло: в Одессе ночью убили мужчину (фото)
02 Друг Путина Шредер удивил заявлением про Крым
03 В Минобразования ответили, когда дети смогут вернуться в школы
04 Под Борисполем упал вертолет (фото)
05 Многоэтажку залило кипятком: жильцы показали фото и видео масштабного коммунального ЧП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Измаиле жестко &quot;наказали&quot; мужчину, бросавшего снежки в памятник военным
В Измаиле жестко "наказали" мужчину, бросавшего снежки в памятник военным
В Минобразования ответили, когда дети смогут вернуться в школы
В Минобразования ответили, когда дети смогут вернуться в школы
Многоэтажку залило кипятком: жильцы показали фото и видео масштабного коммунального ЧП
Многоэтажку залило кипятком: жильцы показали фото и видео масштабного коммунального ЧП
Какой праздник 17 января: народные приметы и запреты
Какой праздник 17 января: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь