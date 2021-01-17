Почти 6 тысяч заболевших за сутки: коронавирус в Украине на 17 января

По состоянию на утро 17 января в Украине зафиксировали 5990 новых случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщил министр здарвоохранения Максим Степанов.

Таким образом в Украине за прошедшие сутки:

госпитализированы - 2 131 человек;

летальных случаев - 116;

выздоровели - 8 777 человек;

проведено тестирований за сутки - 27 975.

С начала пандемии в стране:

заболело - 1 160 682 человек;

выздоровели - 865 960 человек;

летальных исходов - 20 802;

проведено ПЦР-тестов - 5 953 987.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.

Стоит напомнить, что несколькими днями ранее в Китае обнаружили, что несколько партий мороженого, производимого с использованием импортированной из Украины сухой сыворотки, были заражены коронавирусом.