Почти 6 тысяч заболевших за сутки: коронавирус в Украине на 17 января

По состоянию на утро 17 января в Украине зафиксировали 5990 новых случаев коронавирусной болезни.
Об этом сообщил министр здарвоохранения Максим Степанов.
Таким образом в Украине за прошедшие сутки:
С начала пандемии в стране:
За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.
Стоит напомнить, что несколькими днями ранее в Китае обнаружили, что несколько партий мороженого, производимого с использованием импортированной из Украины сухой сыворотки, были заражены коронавирусом.