Резкое снижение заболеваемости коронавирусом: в Хмельницкой области выявили всего один случай

В Украине продолжает распространяться коронавирус. Тем не менее наблюдается снижение заболеваемости в стране. Так, в некоторых областях наблюдаются рекордно низкие показатели числа заболевших.

Об этом сообщает статистика СНБО.

В Украине за сутки зафиксировали всего 3 034 новых случая коронавируса.

При этом в нескольких областях значитель упало количество выявленных случаев заболевания. Согласно данным СНБО:

В Хмельницкой области - 1 случай.

В Луганской области - 3 случая.

В Кировоградской области - 5 случаев.

В Черниговской области - 36 случаев.

В Харьковской области - 46 случаев.

Стоит отметить, что в последний раз меньшее суточное число заболевших по Украине фиксировалось 28 сентября 2020 года и составило тогда 2671 случай.

Стоит напомнить, ранее в Минздраве сообщили, что в Украине вакцинация от коронавируса начнется в средине февраля 2020 года.